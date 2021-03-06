В Гвинее число умерших от лихорадки Эбола увеличилось до девяти

Количество умерших в Гвинее от лихорадки Эбола увеличилось до девяти. Как передает ТАСС, об этом сообщило в субботу на своем портале региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке.

«Общее число инфицированных вирусом Эбола составляет сейчас 18, из них девять человек умерли, — отметили в представительстве. — Медицинские власти выявили 523 человека, которые имели контакты с зараженными, что составляет 82% от их общего количества. Вакцинированы 1 604 человека».

Первый случай заболевания, вызываемого вирусом Эбола (БВВЭ), был выявлен в Гвинее на территории префектуры Нзерекоре в городе Гуеке у медсестры, которая умерла 28 января.

В Африке в текущем году зафиксирована еще одна вспышка Эболы — на востоке ДРК. В провинции Северное Киву сейчас зафиксировано 11 случаев БВВЭ, четыре человека умерли. Власти отследили 680 лиц, имевшие контакты с зараженными, что составляет 87% от их общего числа. Вакцинированы 958 человек.

Самая крупная вспышка вируса Эболы по количеству инфицированных произошла в 2014-2016 годах в Западной Африке. Число ее жертв достигло более 11 тыс.