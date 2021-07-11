Граждане Грузии армянского происхождения совершили очередную провокацию против Азербайджана. Так, в селе Табацкури Боржомского муниципалитета был установлен хачкар, посвященный памяти армянских оккупантов, погибших в ходе карабахской войны.

Хачкар установлен на средства уроженца села Табацкури Эдгара Папикяна, который в настоящее время проживает в Армении, сообщают армянские СМИ.

Как отметил сам Папикян, хачкар посвящен жертвам последней войны в Карабахе. «В память смелым, молодым людям, которые там погибли. В то время из Табацкури шла помощь. Из нашего села есть раненный на войне парень, которому мы помогаем финансово каждый месяц. Мы этот день отметим днем нашего села и будем каждый год в этот день собираться в нашем селе», заявил Папикян.

Ранее, в январе 2019 года в селе Бухашени Ахалкалакского района был открыт отреставрированный бюст участнику карабахской войны, одному из палачей жертв Ходжалинской трагедии Михаилу Авагяну. Этот памятник стоял еще с 1997 года во дворе старой аварийной школы. Решение заменить памятник возникла по причине того, что старый монумент был случайно поврежден.

Это событие не осталось в стороне от азербайджанских СМИ. Вдобавок, открытие бюста совпало с днем всенародной скорби в Азербайджане – 20 января. Объясняться по этому поводу пришлось послу Грузии в Азербайджане Зурабу Патаридзе. Его вызвали в МИД Азербайджана и потребовали объяснений. А посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов в Тбилиси посетил МИД Грузии, выразив протест официального Баку.

Тогда власти Грузии замяли скандал, но и не сделали ничего, чтобы убрать бюст Авагяну. Закрыв на это глаза, власти Грузии своим молчанием поощрили местных армян на новые провокации. И эта провокация не заставила себя долго ждать.

Власти Грузии снова наступили на те же грабли. На территории дружественной Азербайджану страны армяне продолжают воздвигать памятники в память погибшим в Карабахской войне. Вдобавок из слов Папикяна выходит, что уроженец села Табацкури воевал и был ранен в Карабахе. Учитывая это обстоятельство, невольно возникает мысль – не является ли установка хачкара продуманной политической провокацией, и смогут ли после этого власти Грузии снова отнекиваться и пытаться замять скандал?