В Грузии оппозиция попыталась сорвать заседание комитета парламента

Грузинские оппозиционные депутаты Тина Бокучава и Элене Хоштария пришли на заседание комитета по юридическим делам парламента в масках с изображением основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.
На заседании проходило слушание кандидата на пост генерального прокурора Ираклия Шотадзе. Оппозиционеры вошли в зал заседания в масках, начали раздавать флаеры с фотографией Иванишвили остальным депутатам и скандировали, что все являются его рабами. Трансляцию вел грузинский Первый канал.

«Бидзина Иванишвили выбрал Шотадзе, чтобы править страной политзаключенными. Однако нас этим не остановить», — заявила Бокучава журналистам.

Присутствующие в зале депутаты выразили возмущение действиями оппозиционеров и попросили их продолжить «перформанс» за пределами государственного здания.

| 2020-02-17T16:52:09+00:00 17 февраля 2020, 20:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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