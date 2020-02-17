В Грузии оппозиция попыталась сорвать заседание комитета парламента

Грузинские оппозиционные депутаты Тина Бокучава и Элене Хоштария пришли на заседание комитета по юридическим делам парламента в масках с изображением основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

На заседании проходило слушание кандидата на пост генерального прокурора Ираклия Шотадзе. Оппозиционеры вошли в зал заседания в масках, начали раздавать флаеры с фотографией Иванишвили остальным депутатам и скандировали, что все являются его рабами. Трансляцию вел грузинский Первый канал.