Подтверждено наличие в Грузии месторождения природного газа в объеме 16 миллиардов кубометров.

Как сообщает грузинское бюро #, об этом заявил глава Государственного агентства нефти и газа страны Георгий Татишвили в интервью Business Media.

По его словам, запасы были обнаружены в скважине, пробуренной компанией Schlumberger под Тбилиси.

Татишвили отметил, что на лицензионном участке требуется горизонтальное бурение.

Глава агентства отметил, что при условии полной эксплуатации месторождения Грузия сможет полностью удовлетворить свои потребности в природном газе в течение восьми лет.

Отметим, что компания Schlumberger с 2018 года ведет поиски запасов природного газа в Грузии.