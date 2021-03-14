В Грузии митингущие требуют отставки министра экономики

В центре Кутаиси прошла многотысячная акция протеста, участники которой выступают за прекращение строительства ГЭС и отставку министра экономики Грузии Натии Турнава, сообщает телекомпания «Рустави 2«.

«Наше главное требование — отменить постановление правительства, которое предусматривает передачу долины Риони иностранному инвестору. Второе требование — расторгнуть договор с компанией «Энка». В-третьих, все документы, выданные с 2015 года, должны быть аннулированы и, наконец, министр экономики Натия Турнава должна уйти в отставку», — сказал организатор акции Варлам Голетиани, выступавший на митинге.

По его словам, часть собравшихся собирается ночевать на центральной площади в палатках.

Активисты уже около четырех месяцев протестуют против строительства Намахванской ГЭС на реке Риони. Они разбили палаточный городок в зоне строительных работ, которые ведет турецкая компания «Энка». Как утверждают протестующие, на территории, которую планируется затопить под строительство, находятся десятки жилых домов и леса, а само сооружение станции повлияет на климат и ландшафт.

На прошлой неделе правительство Грузии решило приостановить сооружение плотины и водохранилища до проведения дополнительных исследований, но остальные работы будут продолжены.