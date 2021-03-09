В Грузии из-за публикации аудио якобы с голосом премьер-министра возбудили дело

Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело в связи с публикацией в СМИ аудиозаписей разговоров, в которых якобы участвуют сын основателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» миллиардера Бидзины Иванишвили Бера, действующий премьер-министр Ираклий Гарибашвили и глава Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении надзорного органа.

«Генеральная прокуратура Грузии начала расследование в связи с публикацией скрытых записей по факту самовольной записи или прослушивания частных переговоров, а также самовольной добычи компьютерных данных в компьютерной системе или компьютерных данных, переданных из системы при частной коммуникации, по ч. 1 и 2 статьи 158 УК Грузии», — говорится в заявлении.

Грузинский телеканал TV Pirveli 6 марта опубликовал аудиозаписи, в которых, по утверждению журналистов, Бера Иванишвили дает задания главе службы госохраны найти людей, которые пишут негативные комментарии в социальных сетях к его песням, и потребовать от них публичных извинений. В одном из фрагментов записи Иванишвили обсуждает запугивание людей и с действующим премьером Гарибашвили.

Публикация записей стала причиной политического скандала. Часть оппозиции потребовала отставки премьера. Власти, в свою очередь, утверждают, что запись была сделана до прихода «Грузинской мечты» к власти, примерно в 2010-2011 годах, когда Гарибашвили, как и Чубинидзе, были частными лицами, дружившими с семьей Иванишвили. Правящая партия обвиняет экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его правительство в незаконной добыче аудиозаписей и их фабрикации. (ТАСС)