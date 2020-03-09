В Грузии число случаев заражения коронавирусом возросло до 15

Число случаев заражения коронавирусом в Грузии достигло 15, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания, созданном правительством страны.
Ранее в минздраве сообщали о 13 инфицированных, большинство из них посещали Италию или имели контакт с прибывшими из Италии, а остальные ездили в Иран. Среди зараженных — сын руководителя национального центра по контролю заболеваний минздрава Грузии Николоз Гамкрелидзе.
«Число инфицированных — 15, в режиме карантина — 141, под стационарным наблюдением — 51», — говорится на сайте.
| 2020-03-09T10:36:41+00:00 9 марта 2020, 11:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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