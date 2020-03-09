В Грузии число случаев заражения коронавирусом возросло до 15

Ранее в минздраве сообщали о 13 инфицированных, большинство из них посещали Италию или имели контакт с прибывшими из Италии, а остальные ездили в Иран. Среди зараженных — сын руководителя национального центра по контролю заболеваний минздрава Грузии Николоз Гамкрелидзе.

«Число инфицированных — 15, в режиме карантина — 141, под стационарным наблюдением — 51», — говорится на сайте.