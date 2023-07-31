Промежуточные выборы в парламент, а также внеочередные выборы мэра состоятся в Грузии 1 октября текущего года.

Как передает # со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом говорится в сообщении на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По информации ЦИК, в этот день граждане страны будут избирать мажоритарного депутата от Гори-Каспи и мэра района Гурджаани. Проведение промежуточных и внеочередных выборов стало необходимым после того, как мажоритарный депутат Георгий Ходжеванишвили и мэр района Гурджаани Зураб Утиашвили досрочно покинули свои должности.

«На этих выборах будут широко использованы электронные технологии, что позволит еще раз наблюдать и изучать все вопросы, связанные с применением технологий на практике. Соответственно, еще лучше подготовимся к всеобщим выборам 2024 года», – говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦИК, избирательная администрация готова провести выборы в полном соответствии с законодательством, прозрачно и на высоком профессиональном уровне.

Всего к выборам 1 октября будет открыто 133 избирательных участка. Голосование с использованием аппаратов для верификации избирателей, голосования и подсчета голосов пройдет на 103 избирательных участках и в нем примут участие 85,3% от общего числа избирателей.

На остальных участках голосование будет проходить в существующем до этого порядке, однако бюллетени для голосования будут оцифрованы, загружены на соответствующую безопасную платформу и будут доступны всем заинтересованным сторонам.