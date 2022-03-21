Депутаты от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» внесли в Госдуму законопроект о прекращении членства РФ во Всемирной торговой организации (ВТО).

В пояснительной записке парламентарии отметили, что такая мера должна стать ответом на «секторальные санкции», которые являются «беспрецедентными по своим масштабам». Они добавили, что ограничения «лишили РФ статуса «наиболее благоприятствуемой нации» со стороны других членов ВТО.

«По своей природе (введенные) экономические санкции предназначены для того, чтобы нарушить или полностью прервать экономические связи между РФ и другими государствами. Таким образом, они противоречат фундаментальным принципам ВТО, которые направлены на открытие рынков и обеспечение стабильных, безопасных, прозрачных и предсказуемых торговых отношений», — говорится в документе.