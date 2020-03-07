В Госдуме оценили идею Украины усилить свой флот американскими кораблями

В Госдуме оценили призыв украинского военного эксперта Михаила Самуся усилить флот списанными американскими кораблями.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек усомнился, что данная инициатива выполнима и поможет «изменить баланс в Чёрном море».
Идею украинского эксперта депутат назвал «поистине фантастическими».
— Американцы не отдают никому современную боевую технику, не занимаются ракетной благотворительностью, — комментирует парламентарий.
К тому же, по мнению депутата, ракетные фрегаты образца 50—60-х годов и даже 70-х никак не повлияют на изменение обстановки в Черноморском регионе.
Это указывает на то, что инициатива украинского эксперта никак не связана с реальным положением дел.