В Госдуме оценили идею Украины усилить свой флот американскими кораблями

В Госдуме оценили призыв украинского военного эксперта Михаила Самуся усилить флот списанными американскими кораблями.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек усомнился, что данная инициатива выполнима и поможет «изменить баланс в Чёрном море».

Идею украинского эксперта депутат назвал «поистине фантастическими».

— Американцы не отдают никому современную боевую технику, не занимаются ракетной благотворительностью, — комментирует парламентарий.

К тому же, по мнению депутата, ракетные фрегаты образца 50—60-х годов и даже 70-х никак не повлияют на изменение обстановки в Черноморском регионе.

Это указывает на то, что инициатива украинского эксперта никак не связана с реальным положением дел.

| 2020-03-07T21:37:21+00:00 7 марта 2020, 21:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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