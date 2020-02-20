В Госдепе заявили, что Иран сам отвергает дипломатические предложения со стороны США

Власти Ирана сами отвергают предложения Соединенных Штатов о начале переговоров для дипломатического решения разногласий между двумя странами. С таким утверждением выступил в четверг на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

«Это выбор, который Иран может делать. Они делают его с начала деятельности этой администрации (президента Дональда Трампа). Режим отвергает дипломатические предложения, которые делала эта администрация за последние два с лишним года», — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать слова главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа, который ранее не исключил возможности переговоров с американской стороной при условии снятия санкций.

По утверждению спецпредставителя США, власти Ирана вместо этого демонстрируют, что готовы «использовать военную силу для решения разногласий». «Наша политика в этом вопросе крайне ясна: президент неоднократно говорил, что смягчения санкций не будет», — подчеркнул Хук.(ТАСС)

| 2020-02-20T20:57:09+00:00 21 февраля 2020, 00:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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