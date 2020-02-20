В Госдепе заявили, что Иран сам отвергает дипломатические предложения со стороны США

Власти Ирана сами отвергают предложения Соединенных Штатов о начале переговоров для дипломатического решения разногласий между двумя странами. С таким утверждением выступил в четверг на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

«Это выбор, который Иран может делать. Они делают его с начала деятельности этой администрации (президента Дональда Трампа). Режим отвергает дипломатические предложения, которые делала эта администрация за последние два с лишним года», — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать слова главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа, который ранее не исключил возможности переговоров с американской стороной при условии снятия санкций.

По утверждению спецпредставителя США, власти Ирана вместо этого демонстрируют, что готовы «использовать военную силу для решения разногласий». «Наша политика в этом вопросе крайне ясна: президент неоднократно говорил, что смягчения санкций не будет», — подчеркнул Хук.(ТАСС)