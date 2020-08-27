В Госдепе прокомментировали запуск Китаем ракет с целью «запугать США»

Китай глубоко ошибается, если думает, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать США и их союзников, заявил спецпосланник по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в Twitter.
К записи он приложил публикацию в газете South China Morning Post, где сообщалось, что Китай провел запуски с целью «запугать США».
По данным издания, Китай в среду утром запустил две баллистические ракеты в сторону Южно-Китайского моря, чтобы послать предупреждение США. Одна из ракет, DF-26B («Дунфэн-26»), была запущена из провинции Цинхай, другая — DF-21D («Дунфэн-21») — из восточной провинции Чжэцзян. Обе они приземлились в зоне, закрытой в связи с военными учениями.
| 2020-08-27T10:58:17+04:00 27 августа 2020, 11:36|12345 (Пока оценок нет)
|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss