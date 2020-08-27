В Госдепе прокомментировали запуск Китаем ракет с целью «запугать США»

Китай глубоко ошибается, если думает, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать США и их союзников, заявил спецпосланник по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в

К записи он приложил публикацию в газете South China Morning Post, где сообщалось, что Китай провел запуски с целью «запугать США».

По данным издания, Китай в среду утром запустил две баллистические ракеты в сторону Южно-Китайского моря, чтобы послать предупреждение США. Одна из ракет, DF-26B («Дунфэн-26»), была запущена из провинции Цинхай, другая — DF-21D («Дунфэн-21») — из восточной провинции Чжэцзян. Обе они приземлились в зоне, закрытой в связи с военными учениями.