Координатор санкционной политики в структуре Госдепартамента США Джеймс О’Брайен выступил с предупреждением, что Соединенные Штаты готовы наказывать турецкие компании за несоблюдение американского режима санкций в отношении России, передает ТАСС.

По его словам, с Турцией ведутся очень открытые и откровенные обмены мнениями.

«Мы ясно даем понять, что, когда наши интересы требуют от нас обеспечивать соблюдение наших санкций [в отношении России], мы будем это делать. И мы будем вводить [вторичные] санкции [в отношении нарушающих американский режим рестрикций турецких фирм], когда такое необходимо», — сказал О’Брайен.

Дипломат признал, что подобные шаги Вашингтона негативно влияют на отношения с Анкарой, но, по его словам, это лишь часть совместной работы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что не воспринимает всерьез слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о позиции Анкары по антироссийским санкциям.