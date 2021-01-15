В Гонконге впервые выявили высокопатогенный штамм птичьего гриппа H5N8

Высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа H5N8 впервые обнаружен на территории Гонконга. Об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post со ссылкой на департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы.

Вирулентный штамм был подтвержден в образцах помета, взятых у диких птиц в болотистом заповеднике «Май По» на границе с материковым Китаем. Ученые полагают, что вирус был принесен перелетными птицами, зимующими в этой местности.

В Гонконге с 1997 года неоднократно отмечались вспышки птичьего гриппа. Однако штамм H5N8 выявлен здесь впервые. В связи с этим санитарные службы усилили контроль над эпизоотической обстановкой в этом специальном административным районом КНР и рынками, где торгуют живой птицей.

| 2021-01-15T10:53:33+04:00 15 января 2021, 12:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss