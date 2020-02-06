В гибели людей под лавиной турецкие СМИ обвинили советника Эрдогана

Турецкие СМИ обвиняют советницу президента Турции и экс-депутата турецкого парламента от провинции Ван Гюльшен Орхан в гибели 33 спасателей под сошедшей в среду на востоке Турции лавиной.

«Советница президента госпожа Орхан вопреки предупреждению спасателей распорядилась очистить дорогу от снега, так как возглавляемая ею делегация направлялась с мероприятия в соседнем районе по дороге, находящейся в зоне схода первой лавины. Шум работающей тяжелой снегоуборочной техники и вызвал сход новой лавины, под которой погибли спасатели», — сказал корреспондент телеканала HaberTurk Бюлент Айдемир в прямом эфире телеканала.

По его словам, Орхан распорядилась пустить впереди 4-5 снегоуборочных машин для расчистки закрытой из-за опасности схода лавин дороги от снега. Шум и вибрация воздуха от работающих машин и вызвали новый сход лавины, которая накрыла спасателей. (РИА Новости)

| 2020-02-06T14:55:21+00:00 6 февраля 2020, 18:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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