В гибели людей под лавиной турецкие СМИ обвинили советника Эрдогана

Турецкие СМИ обвиняют советницу президента Турции и экс-депутата турецкого парламента от провинции Ван Гюльшен Орхан в гибели 33 спасателей под сошедшей в среду на востоке Турции лавиной.

«Советница президента госпожа Орхан вопреки предупреждению спасателей распорядилась очистить дорогу от снега, так как возглавляемая ею делегация направлялась с мероприятия в соседнем районе по дороге, находящейся в зоне схода первой лавины. Шум работающей тяжелой снегоуборочной техники и вызвал сход новой лавины, под которой погибли спасатели», — сказал корреспондент телеканала HaberTurk Бюлент Айдемир в прямом эфире телеканала.

По его словам, Орхан распорядилась пустить впереди 4-5 снегоуборочных машин для расчистки закрытой из-за опасности схода лавин дороги от снега. Шум и вибрация воздуха от работающих машин и вызвали новый сход лавины, которая накрыла спасателей. (РИА Новости)