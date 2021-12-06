Глава Мюнхенской конференции по безопасности, германский дипломат Вольфганг Ишингер заявил в беседе с газетой Handelsblatt, что останавливать «Северный поток — 2» уже поздно.

Журналист задал ему вопрос о том, не облегчит ли жизнь президенту США Джо Байдену остановка данного проекта со стороны ФРГ.

«Да, но для этого [остановки], очевидно, сейчас уже слишком поздно», — ответил дипломат.

Он также отметил, что Германия не должна зависеть от внутренней политики Соединенных Штатов, но Берлину следует обеспечить то, чтобы его политику в Вашингтоне «по-прежнему правильно понимали и серьезно к ней относились».

Ишингер высказался и об угрозе новых санкций со стороны США против газопровода.