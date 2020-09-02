В Германии заговорили об отказе от «Северного потока — 2» из-за отравления Навального

Оппозиционная партия «Союз 90/Зеленые» обратилось к правительству Германии с призывом остановить реализацию проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает RTL.

Член парии немецкий политик Катрин Геринг-Эккардт призвала к такому решению на фоне появления новых данных в ситуации с Алексеем Навальным.

«Северный поток — 2» — это не то, что мы можем далее реализовывать вместе с Россией», — отметила Геринг-Эккардт.

Ранее кабмин Германии сообщил, что в организме Навального обнаружили вещество из группы «Новичок». При этом врачи немецкой клиники Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.