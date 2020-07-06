В ФРГ прокуратура запросила три года для 93-летнего бывшего эсэсовца

В ходе процесса по делу бывшего охранника концлагеря Штутгоф гамбургская прокуратура запросила для подсудимого 3 года тюрьмы. Как заявил в понедельник, 6 июля, прокурор Ларс Манке, 93-летнего Бруно Д. обвиняют в соучастии в убийстве 5230 человек в 1944-1945 годах.

По словам Манке, охранник СС, которому в те годы было 17-18 лет, знал о том, что происходит в газовых камерах концентрационного лагеря под Гданьском и осознавал незаконность истребления национал-социалистами евреев. «В этой ситуации следует положить конец лояльности в отношении преступников», — подчеркнул прокурор, указав, что подсудимый должен был спуститься с наблюдательной вышки, сдать оружие и подать рапорт о службе в вермахте.

Судебное разбирательство по делу бывшего члена СС продолжается в Гамбурге с октября прошлого года. Подсудимого привозят на заседания суда в инвалидной коляске. В Штутгоф он попал летом 1944 года в 17-летнем возрасте, поэтому его делом занимается судебная коллегия по уголовным делам несовершеннолетних. В начале процесса Бруно Д. заявил, что видел в концлагере много трупов, но сам никогда не использовал служебное оружие. (DW)