Германия не должна будет платить компенсацию, если национальный регулятор признает газопровод «Северный поток — 2» несоответствующим праву Евросоюза. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в опубликованном в пятницу интервью журналу Der Spiegel.

«Федеральное сетевое агентство в настоящее время приостановило сертификацию. Когда она возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения [на прокачку газа] в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций», — сказал он.

Министр утверждал, что «Северный поток — 2» «всегда был геополитическим проектом» в том смысле, что из-за него в теории уже не потребуются украинские транзитные мощности. По его словам, актуальным остается соглашение, заключенное в июле между Берлином и Вашингтоном, в котором говорится, что если энергетика будет использоваться Россией «как оружие», то будут последствия.