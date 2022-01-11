Ученые Хельсинкского университета создали молекулу, которая может защитить от заражения коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба вуза.

«Созданная учеными новая молекула TriSb92, согласно проведенным опытам, защищает от заражения коронавирусом, по крайней мере, в течение восьми часов даже в ситуациях высокого риска инфицирования. В отличие от защиты, обеспечиваемой вакцинами, эффект от молекулы начинается сразу после ее применения», — отметили в вузе.

Как пояснила исследователь Анна Мякеля, во время опытов было установлено, что молекула защищала получивших ее мышей в ситуациях, когда все остальные мыши, которым она не была введена, заражались. Введение молекулы в организм животных осуществлялось путем впрыскивания в нос, ее действие основано на том, что она, в частности, блокирует белок на поверхности вирусной частицы.

По словам Мякеля, на данный момент можно предположить, что различные штаммы коронавируса могут быть восприимчивы к действию TriSb92. При этом, подчеркнули в вузе, молекула создавалась не для того, чтобы составить конкуренцию используемым против вируса вакцинам, а чтобы дополнить эффект от них. (ТАСС)