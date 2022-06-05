Начальник полиции безопасности Финляндии (Supo) Антти Пелттари рассказал в интервью Financial Times, что страна, вопреки заявлениям Турции, не предоставляет убежище террористам и иностранным боевикам.

Как отметил он, по вопросам борьбы с терроризмом Финляндия действует в рамках национального законодательства и следует списку Европейского союза в отношении террористических организаций.

По словам Пелттари, финские правоохранители давно следят за деятельностью Рабочей Партии Курдистана, запрещенной в Турции и вызывающей беспокойство Анкары.

«Мы не являемся прибежищем для терроризма. <…> Мы следим за активностью РПК на протяжении многих лет. В отчете за текущий год мы поднимаем вопрос финансирования деятельности РПК. Мы серьезно относимся к этому», — сказал он.

Пелттари добавил, что РПК «очевидно» является «террористической организацией», а в Финляндии к таким вопросам относятся «очень серьезно».