В ФИФА считают, что нужно прекратить все матчи до начала сезона-2020/21

Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель д’Уг поддержал идею досрочного завершения сезона в чемпионатах по всему миру.

«Мы все принимаем решения на государственном уровне. Это очень просто. Футбол – это не самое важное в жизни. Буду очень рад, если сможем начать следующий сезон и прекратить до него любые матчи.

Если сезон-2020/21 начнется в конце августа или в начале сентября, я буду счастлив. Тогда все могли бы избежать второй волны коронавируса, которая возможна. Если бывает ситуация, когда медицина превалирует над экономикой экономические аргументы, то это происходит сейчас. Это не вопрос денег, это вопрос жизни и смерти. Все просто.

Что касается футбола, думаю, что очень опасно организовывать матчи со зрителями, потому что вместе собираются сотни или тысячи людей на ограниченном пространстве, не будет соблюдаться дистанция в 1,5 метра, что является правилом в Бельгии в настоящее время и во многих странах. Игроков не могут попросить держаться подальше друг от друга на расстоянии 1,5 метра.

На поле будет контакт между игроками, команды находятся рядом друг с другом в раздевалке и в душевых кабинах. Невозможен сценарий, при котором у каждого игрока будет своя раздевалка. Я уверен, что фанаты будут всегда сопровождать свои клубы, где бы они ни находились.

Я бы попросил всех быть очень осторожными, прежде чем принять решение о возобновлении футбольных матчей. Не могу сказать, когда это станет возможным, потому что никто не знает, как вирус проявит себя в ближайшие месяцы.

Я очень рад услышать от Джанни Инфантино, что здоровье превыше всего. Это правильное отношение, поддерживаю”, – заявил д’Уг. (sports.ru)