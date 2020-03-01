В ФИФА готовы пересмотреть правило офсайда

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал о том, что в организации могут пересмотреть правило офсайда, сообщает Sky Sports.

Напомним, что глава отдела развития футбола в ФИФА Арсен Венгер предложил не засчитывать положение вне игры, если хотя бы одна из частей тела футболиста, которой можно забить гол, находится на линии с защитником.

«Я готов на обсуждение. Надо решить, сможет ли это нам помочь. Некоторые решения бывают непонятны зрителям, которые следят за игрой. Нужно разобраться в вопросе», — сказал Инфантино. (gazeta.ru)