В ФИФА готовы пересмотреть правило офсайда

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал о том, что в организации могут пересмотреть правило офсайда, сообщает Sky Sports.

Напомним, что глава отдела развития футбола в ФИФА Арсен Венгер предложил не засчитывать положение вне игры, если хотя бы одна из частей тела футболиста, которой можно забить гол, находится на линии с защитником.

«Я готов на обсуждение. Надо решить, сможет ли это нам помочь. Некоторые решения бывают непонятны зрителям, которые следят за игрой. Нужно разобраться в вопросе», — сказал Инфантино. (gazeta.ru)

| 2020-03-01T01:23:40+00:00 1 марта 2020, 10:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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