В ЕС нарушили дипломатический протокол

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен нарушила дипломатический протокол, поручив своему помощнику ответить на официальное письмо президента Украины Владимира Зеленского с приглашением на празднование 30-й годовщины Дня Независимости Украины, сообщает Агентство Анадолу.

В СМИ появились заявления о том, что Зеленский направил письмо фон дер Ляйен, в котором пригласил ее в Киев для участия в мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины, а также на первый саммите «Крымской платформы».

В соответствии с дипломатическим протоколом глава ЕК должна была лично ответить на письмо главы государства, однако она поручила этот вопрос руководителю своей канцелярии Бьорну Зайберту.

«К сожалению, Урсула фон дер Ляйен не может дать положительный ответ на приглашение в связи с особо напряженной повесткой дня в указанные дни. Заранее благодарим за понимание… Глава Еврокомиссии просила меня передать ее наилучшие пожелания по успешному проведению саммита и поздравление народу Украины», — говорится в письме за подписью Зайберта.

Тем временем, Фон дер Ляйен уже подвергли критике за отказ от приглашения в Киев «с целью поддержки Украине перед лицом угрозы России».

Учитывая тот факт, что мероприятия в Украине состоятся в августе, когда все институты ЕС закрыты, отказ под предлогом «напряженного рабочего графика» многим показался необоснованным.