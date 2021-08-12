Новый министр обороны Армении Аршак Карапетян провел встречу с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем.

Карапетян заявил, что Армения серьезно обеспокоена ростом напряженности на границе с Азербайджаном, где с мая сформировалась «стабильно тяжелая» обстановка. «Мы ожидали вашего визита еще в мае. Для Армении этот период был довольно напряженным, но, к сожалению, ваш визит не состоялся», — посетовал Карапетян.

После чего заявил, что нарушение границ Вооруженными силами Азербайджана вынуждают Армению к ответным действиям, несмотря на ее стремления мирно решать любые вопросы. Он также подчеркнул, что в случае провокаций страна оставляет за собой право силой защищать свою территорию.

В ответ Зась заявил, что политико-дипломатические способы урегулировать конфликт между Арменией и Азербайджаном пока не исчерпаны. Он указал на обеспокоенность России нестабильной ситуацией в регионе, и добавил, что в настоящий момент эскалация наблюдается по всему периметру ответственности ОДКБ.

То есть, что по сути? Зась выслушал военного министра, фактически оставил без реакции его попытку поугрожать силовыми действиями Азербайджану, а в качестве «рецепта» снятия приграничного напряжения предложил армянам выходить на контакт с Баку и стараться решать разногласия политическим путем, то есть на уровне дипломатических переговоров. Судя по всему, позиция ОДКБ не изменилась, и Армении не стоит ожидать военной поддержки от этой организации. Так можно понимать ответ Зася Карапетяну.

По факту генсек ОДКБ предложил Еревану то же, о чем говорит последние месяцы официальный Баку – начать диалог по конкретным темам. Среди которых, как известно – открытие коммуникаций между двумя странами, демаркация и делимитация границ, и подготовка, и подписание окончательного мирного договора.

Вопрос – захочет ли Ереван понять этот посыл? Казалось бы, сказано всё, яснее уже некуда. Что же еще способно предпринять руководство Армении, чтобы оттянуть время, не идти навстречу практическому оформлению мирного сосуществования с Азербайджаном?

Своим мнением на эту тему поделился с # эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде:

— ОДКБ не собирается разруливать эту ситуацию и тем более угрожать как-то Азербайджану. Поэтому Зась в данном случае не был оригинален, и довел эту позицию до армянского политического руководства еще раз. А это самое руководство не вполне адекватно воспринимает ситуацию, заявления руководства ОДКБ. Но это их проблема. Они вообще неадекватно оценивают сложившуюся постконфликтную реальность и, к сожалению, пытаются реанимировать старый режим и методы поведения. Бесплодные обращения в ОДКБ, попытки позвать на помощь, втянуть другие государства в конфликт интересов в регионе, и спровоцировать новый конфликт – это традиционная линия поведения армянского руководства, и она продолжается.

Надо сказать, что и кадровая политика армянского руководства оставляет желать лучшего. На смену одним неадекватным людям приходят другие, еще более неадекватные. Вот так на смену министру обороны Тонояну пришел не более вменяемый Карапетян, который ведет себя так, будто ничего особенного не произошло, войну выиграл не Азербайджан, а Армения, что Ереван теперь вправе диктовать условия и более того, еще кому-то угрожать. Это видимо следствие многолетней политики самозаблуждения.

Альтернативы мирному сосуществованию с Азербайджаном, с Турцией, со всеми соседями у Армении нет. И внешние ее партнеры должны хорошенько объяснить ей это. Если Ереван будет продолжать искать на стороне поддержку своим планам по реанимации прошлого, то это будет потраченное даром время, усилия и затраты. Насколько армянская сторона способна осознать эти потенциальные издержки? Ответ на этот вопрос должен дать Ереван. А валить всё с больной головы на здоровую, действуя по старым лекалам, — такое уже не получится.