В Египте суд приговорил к казни 37 боевиков

Уголовный суд Каира постановил передать муфтию страны дела 37 боевиков террористической группировки «Бейт Ансар аль-Макдис»* для утверждения смертного приговора за совершение 54 преступлений. Как передает Report, об этом сообщает газета al-Masry al-Youm.

Во главе группировки, позже присоединившейся к «Исламскому государству», был Хишам Ашмауи, которого египетские СМИ называют «самым опасным террористом» страны.Изначально по делу проходили 208 человек, приговор вынесен в отношении 37.На счету приговоренных 54 преступления, среди которых убийства видных офицеров полиции, подрывы зданий управлений безопасности Каира, а также мечетей и других зданий, и ограбления.
В частности, преступники пытались убить бывшего министра внутренних дел Мухаммада Ибрагима.

| 2020-02-01T16:13:40+00:00 1 февраля 2020, 16:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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