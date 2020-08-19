В Египте хотят открыть пирамиды и увеличить число гостей в отелях

По оценке египетских властей, из-за пандемии туризм страны теряет около миллиарда долларов в месяц, ставка на скорое возвращение иностранных чартеров на курорты Красного моря не помогла, сообщает АТОР.

Сейчас там обещают снова открыть пирамиды и увеличить пропускную способность отелей.

В августе в Египет летят чартеры из семи стран (Украины, Беларуси, Швейцарии, Венгрии, Сербии, Бельгии и Македонии). До конца месяца ожидаются рейсы из Польши и Румынии.

По официальным данным, в Египте нет случаев заражения COVID-19 среди туристов. Но самых ценных для экономики государства отдыхающих – немцев, англичан и итальянцев – там ждут лишь в новом зимнем сезоне. Пока подтверждение о возвращении есть только со стороны британского рынка.

На Южный Синай будет три рейса из Великобритании в неделю, в Хургаду – шесть. Что касается Германии и Италии, то эти страны пока не заявляли о планах на Египет: немецким туристам рекомендовано воздержаться даже от поездок в Испанию, а итальянцы не спешат выезжать и в более близкий Тунис.