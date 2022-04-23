Первый случай заболевания лихорадкой Эбола в этом году выявлен в Демократической Республике Конго, передает Reuters.
По его данным, инфицированного выявили на северо-западе страны. Подробности о его состоянии и течении болезни не приводятся.
Предыдущая вспышка заболевания завершилась в ДРК в декабре прошлого года.
Напомним, впервые вирус был выявлен в 1976 году в Заире, в селении на берегу реки Эбола. Он передаётся от диких животных и распространяется затем среди людей. Самая крупная вспышка лихорадки Эбола произошла в 2014-2016 годах в Западной Африке. Инфекция унесла жизни более 11 тысяч человек.
Добавим, ученые НИИ гриппа Минздрава разработали препарат триазавирин. По данным медиков, он хорошо себя зарекомендовал в отношении лихорадки Ласса, симптоматика которой схожа с лихорадкой Эбола (aif. ru)