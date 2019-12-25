В декабре в Азербайджане наблюдается аномально теплая погода

В декабре этого года в Азербайджане наблюдается аномально теплая погода.

Об этом на проведенном брифинге заявила директор Национального бюро гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, наблюдающиеся погодные условия в основном характерны для конца октября — начала ноября: «Средняя температура превышает многолетнюю норму на 3-4 градуса. Самая высокая температура была отмечена 24 декабря — 15,4 градуса тепла, что превысило климатическую норму на 6,2 градуса».

«В последний раз подобная аномалия наблюдалась 18 декабря 2003 года, тогда было отмечено 22,5 градуса тепла, что является рекордным показателем. По сравнению с многолетней нормой, уровень осадков также был ниже нормы. В большинстве районов уровень осадков составил всего 6-54% месячной нормы. Лишь на Абшеронском полуострове уровень осадков был близок к климатической норме (76-115%)», — заявила У.Тагиева.