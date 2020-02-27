В Дании подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Дании. Об этом сообщает в четверг телеканал TV 2.

Речь идет о сотруднике телеканала Якобе Таге Рамлинге, который на прошлой неделе вместе со своей семьей отдыхал на горнолыжном курорте на севере Италии. Он вернулся домой в понедельник, симптомы появились утром в среду, в ночь на четверг было подтверждено заражение новым коронавирусом. Мужчина находится на домашнем карантине.

У его жены и сына отрицательный результат теста.

Управление здравоохранения начало отслеживать контакты инфицированного. По словам директора ведомства Сёрена Брустёма, опасность заражения возникает, если носитель вируса находится в тесном контакте с другими людьми — на расстоянии как минимум 2 м.(ТАСС)