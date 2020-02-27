В Дании подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Дании. Об этом сообщает в четверг телеканал TV 2.

Речь идет о сотруднике телеканала Якобе Таге Рамлинге, который на прошлой неделе вместе со своей семьей отдыхал на горнолыжном курорте на севере Италии. Он вернулся домой в понедельник, симптомы появились утром в среду, в ночь на четверг было подтверждено заражение новым коронавирусом. Мужчина находится на домашнем карантине.

У его жены и сына отрицательный результат теста.

Управление здравоохранения начало отслеживать контакты инфицированного. По словам директора ведомства Сёрена Брустёма, опасность заражения возникает, если носитель вируса находится в тесном контакте с другими людьми — на расстоянии как минимум 2 м.(ТАСС)

| 2020-02-27T11:13:37+00:00 27 февраля 2020, 12:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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