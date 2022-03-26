Почувствовав за спиной поддержку США и Франции, выразивших «глубокую обеспокоенность» передвижением азербайджанских войск, власти Армении перешли к информационной атаке на Азербайджан, попутно обвинив в происходящих в последнее время событиях в Карабахе российских миротворцев.

Так, МИД Армении распространил заявление, в котором обвинил азербайджанскую сторону в продвижении в направлении двух населенных пунктов и препятствованию ремонта газопровода.

В этом заявлении власти Армении фактически признали наличие в Карабахском регионе Азербайджана вооруженных формирований сепаратистов. Так, в тексте документа отмечается, что «чтобы завершить этнические чистки и реализацию с новой силой своей геноцидальной политики в отношении армян Арцаха, Азербайджан своими заявлениями требует вывода сил самообороны армянского населения Нагорного Карабаха».

Хотя согласно подписанному 10 ноября 2020 года Трехстороннему заявлению на территории, перешедшей во временную зону ответственности российских миротворцев, должны были быть разоружены незаконные вооруженные формирования. Теперь же МИД Армении, заявляя о наличии «сил самообороны», признается в том, что российские миротворцы не разоружили их. Вдобавок внешнеполитическое ведомство Армении заявляет, что последние шаги Азербайджана являются «откровенным пренебрежением к обязательствам, взятым по трехстороннему соглашению от 10 ноября 2020 года».

В Ереване, принимая данное заявление, позабыли, что власти Армении на протяжении всего периода с момента подписания Трехстороннего заявления, отказываются от выполнения пунктов этого документа. А сейчас они вдруг заявили об «откровенном пренебрежении к обязательствам» со стороны Азербайджана.

Призвав международное сообщество предпринять эффективные и целенаправленные шаги для предотвращения попыток дестабилизации ситуации на Южном Кавказе, МИД Армении потребовал «проведения надлежащего расследования действий российского миротворческого контингента во время вторжения азербайджанских подразделений в зону их ответственности».

Из этого заявления выходит, что Армения, игнорируя взятые на себя обязательства по Трехстороннему заявлению, в их невыполнении, помимо Азербайджана, обвиняет также и Россию. Неужели в Ереване полагают, что США и Франция заступятся за Армению не только на словах? Российская агрессия против Украины, продолжающаяся уже почти месяц, наглядно показывает, что Запад только на словах щедр на большие обещания, но когда дело касается военной помощи, Вашингтон и Париж предпочитают не посылать своих солдат на войну.

Помимо этого, Еревану не следует забывать и о том, что благодаря вмешательству России Армения была спасена от полного разгрома в Карабахе. Теперь же неблагодарная Армения, воспользовавшись тем, что Россия отвлечена войной против Украины, пытается оказать на Москву давление, заручившись поддержкой США и Франции.

От Армении всего лишь требуется выполнения обязательств, предусмотренных Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года. Но вместо этого МИД Армении, упоминая в своем заявлении о «силах самообороны», еще и подтверждает факт игнорирования положений Трехстороннего заявления. А раз Армения не выполняет взятые на себя обязательства, то почему требует их выполнения от Азербайджана, да еще и обвиняет Россию?