В декабре текущего года Азербайджан занял 121-е место среди 178 стран мира по средней скорости фиксированного широкополосного интернета, следует из данных Speedtest Global Index.

Средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в стране в прошлом месяце составила 17,24 Мбит/с. Отмечается, что Азербайджан поднялся на одну ступень по скорости мобильного интернета и расположился на 63-й строчке (29,06 Мбит/с).

На первом месте по скорости широкополосного интернета Сингапур (192,17 Мбит/с), на последнем — Афганистан (1,70 Мбит/с). По мобильному интернету опережают другие страны Объединенные Арабские Эмираты (138,38 Мбит/с), замыкает рейтинг Туркменистан — 138-е место (3,15 Мбит/с).

Уже многие годы эксперты и практики рассуждают о низкой скорости сети и причинах того, почему страна восходящих реформ оказалась на незавидных позициях в рейтингах профильных международных структур. Обстоятельства называются разные, но при целостном подходе заметны просчеты прежнего руководства этой сферой.

Эксперт по мультимедийным технологиям Осман Гюндюз считает, что невысокие показатели Азербайджана – результат чрезмерной «опеки» со стороны Министерства информационных технологий и транспорта.

Частные компании не допускаются даже близко к кабельно-канальной системе, а профильная структура, как субъект естественной монополии, держит все в своих руках, выполняя одновременно и коммерческие и регулирующие функции, и установив тем самым свое полное господство над этим рынком.

Словом, удельный вес государства чрезмерно возрос, а перехватившие 50% рынка государственные провайдеры вместо того, чтобы создавать здесь новую инфраструктуру, принялись «перехватывать» клиентов частных провайдеров. Словом, все могло бы сложиться иначе – в лучшую сторону, имей частные провайдеры доступ к кабельной системе. Кроме того, отмечается необходимость организации нормальной инфраструктуры в регионах страны.

«Наблюдения показывают, что в этой сфере принимаются серьезные шаги после того, как новый министр Рашад Набиев объявил на всю страну, что проблема с интернетом будет решена за два года, — говорит Гюндюз. — Многочисленные бригады «Азтелеком» и «Бактелеком» работают в районах и селах вокруг Баку. Еще одно новшество — строительство линий GPON в регионах не под землей, а на поверхности посредством специальных железных опор. Полагаю, упомянутый метод, отличающийся от традиционных подходов, значительно ускорит процесс прокладки оптиковолоконных (фиброоптических) линий связи».

По словам специалиста, Министерство связи также намерено увеличить доступ к широкополосному интернету с использованием инфраструктуры мобильной связи, базовых станций операторов мобильной связи, что в целом поспособствует доступу к технологии LTE:

«Замечу, что еще 7-8 лет назад для упомянутых масштабных работ была разработана государственная программа «Оптика в каждый дом», и из Нефтяного фонда сроком на 5 лет было выделено 0,5 миллиарда манатов. Но в последний момент правительство в силу определенных причин отказалось предоставить эти деньги. Похоже, новое руководство профильного ведомства готово постоять за своими заявлениями. В этой сфере уже реализуются новые подходы и принципы для организации нормальной, устойчивой и качественной интернет-инфраструктуры по всей стране. При этом используются не только ресурсы Aztelekom и Baktelekom, но также частных операторов в рамках программы «государственно-частного партнерства».

Все бы хорошо, но в прессе и социальных сетях появились жалобы жителей частных домов в регионах страны на медленный и нестабильный интернет. Если в многоэтажные жилые здания фиброоптическая связь проводится до квартир, индивидуальный жилищный фонд эти блага обходят стороной. «Aztelekom может установить на улице шкаф со своим оборудованием, подведя к нему фиброоптический кабель, но от шкафа до домов протянуты старые медные провода на покосившихся деревянных опорах. Поэтому качество интернета в таких кварталах такое же, как до начала общегосударственной программы модернизации интернета», — пишет агентство Turan. Кроме того, сообщается о случаях вытеснения частных провайдеров.