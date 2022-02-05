Властям в Киеве следовало бы придерживаться более умеренной риторики, когда речь заходит о поставках оружия Германией. Об этом 5 февраля заявила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Я прекрасно понимаю, что нервы представителей Украины на пределе, но мне непонятны постоянные словесные выпады с украинской стороны в наш адрес», — сказала она в интервью агентству dpa.

По его данным, правительство Германии отвергло неоднократные требования Украины по поводу поставок оружия, сославшись на то, что Берлин с 2014 года выделил Киеву на реализацию различных гражданских проектов €2 млрд.

«В последние годы Германия оказывала Украине большую помощь из чувства ответственности и дружбы. Поэтому в пылу эмоциональной борьбы украинским представителям не стоит путать своих и чужих. Небольшая умеренность была бы уместна», — отметила Штрак-Циммерман.

Ранее, 31 января, украинский посол в Берлине Андрей Мельник посетовал на то, что глава комитета бундестага ФРГ по внешней политике Михаэль Рот не согласился на личную встречу и обсуждение возможности поставок Германией вооружений Украине. Он также отметил, что пока Рот не согласится с ним общаться, будет узнавать о позиции Украины относительно отказа от поставок вооружения из немецких СМИ (lenta.ru)