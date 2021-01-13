В Брюсселе вспыхнули протесты из-за гибели Ибрагима в полицейском участке

В Брюсселе вспыхнули протесты из-за гибели в полицейском участке мужчины по имени Ибрагим, передает РИА Новости.
Демонстрации против полицейского насилия, которые прошли днем, переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.
Радикально настроенные участники беспорядков подожгли полицейский участок и забросали камнями силовиков.
Машина короля Бельгии Филиппа с бросающимся в глаза номерным знаком 1, покинула дворец и направлялась в резиденцию, но оказалась на несколько минут в районе акции протеста. В это время, по данным агентства Belga, проходили столкновения протестующих с полицией, участники акции бросали в преградивших им путь сотрудников правопорядка камни.
Автомобиль короля оказался под угрозой летящих в сторону полицейского кордона камней. Водитель Филиппа с помощью полицейских смог быстро вывести машину на соседнюю улицу, король и его кортеж не пострадали.
После этого протестующие принялись громить расположенные в округе магазины, а затем разошлись по центру Брюсселя.
Инцидент с гибелью Ибрагима в полицейском участке произошел на прошлой неделе. Офицеры попросили 23-летнего молодого человека предъявить документы, однако он бросился бежать. Его задержали и доставили в участок, где он потерял сознание и скончался. Мужчину не смогли спасти, поскольку дефибриллятор был сломан.