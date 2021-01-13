В Брюсселе вспыхнули протесты из-за гибели Ибрагима в полицейском участке

В Брюсселе вспыхнули протесты из-за гибели в полицейском участке мужчины по имени Ибрагим, передает РИА Новости.

Демонстрации против полицейского насилия, которые прошли днем, переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Радикально настроенные участники беспорядков подожгли полицейский участок и забросали камнями силовиков.

Машина короля Бельгии Филиппа с бросающимся в глаза номерным знаком 1, покинула дворец и направлялась в резиденцию, но оказалась на несколько минут в районе акции протеста. В это время, по данным агентства Belga, проходили столкновения протестующих с полицией, участники акции бросали в преградивших им путь сотрудников правопорядка камни.

Автомобиль короля оказался под угрозой летящих в сторону полицейского кордона камней. Водитель Филиппа с помощью полицейских смог быстро вывести машину на соседнюю улицу, король и его кортеж не пострадали.