В Брюсселе проходит экстренное заседание НАТО

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе в пятницу началось экстренное заседание военно-политического блока, созванное по требованию Турции в ответ на гибель военных в Идлибской зоне деэскалации, сообщает Агентство Анадолу.

Как сообщают дипломатические источники в Анкаре, заседание проходит на уровне постпредов.

Турцию на обсуждениях представляет постоянный представитель при НАТО Басат Озтюрк, который информирует коллег о ситуации в Сирии.

По завершении экстренного заседания генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением для прессы.

Ранее Столтенберг написал в Twitter, что Турция инициирована экстренное заседание НАТО в соответствии со статьей 4 учредительного Североатлантического договора, которая гласит, что «Договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из Договаривающихся сторон окажутся под угрозой».

Турция в последний раз обращалась к НАТО с просьбой применить статью 4 Вашингтонского договора в 2015 году.

В результате воздушного удара сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации 27 февраля погибли 33 турецких военнослужащих, 32 получили ранения. Активную поддержку продвижению сторонников Асада оказывает Россия.