Минобороны Великобритании заявило об истощении запасов высокоточных ракет у России. Такие выводы содержатся в очередном отчете разведки.
Ведомство проанализировало, как Москва использовала авиацию с момента вторжения в Украину. Там отметили, что в первые дни конфликта у российских сил не получилось ослабить или уничтожить украинские системы ПВО. В результате авиация не могла эффективно поддерживать наземные подразделения, что привело к краху наступления на Киев.
По данным британской разведки, из-за этого активность российских самолетов ограничивалась ударами с использованием ракет воздушного и наземного базирования — чтобы нарушить продвижение подкрепления украинских войск.
Однако эти удары не оказали существенного влияния на конфликт, а российские запасы высокоточных ракет в результате были значительно истощены.
В Минобороны Британии отметили, что после смещения фокуса на Донбасс России удалось увеличить использование авиации для поддержки наступления, сочетая авиаудары и массированные артиллерийские обстрелы. Такая комбинация стала ключевым фактором недавних тактических успехов российской армии в регионе.
По данным разведки, активность российской авиации остается высокой над территорией Донбасса, где в настоящее время продолжаются бои. Самолеты наносят удары с использованием как управляемых, так и неуправляемых боеприпасов.
При этом более широкое применение неуправляемых снарядов привело к масштабным разрушениям населенных пунктов Донбасса и почти наверняка — к значительному сопутствующему ущербу и жертвам среди мирного населения, добавили британские спецслужбы.
В конце апреля сообщалось, что Россия выпустила по Украине более 1300 ракет. Такие данные приводило Минобороны Украины. По оценке Forbes, общая стоимость потраченных ракет составила $7,5 млрд.
Между тем в Минфине России отчитались, что апрельские расходы страны по статье «национальная оборона» достигли 628 млрд рублей. (moscowtimes.ru)