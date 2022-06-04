Минобороны Великобритании заявило об истощении запасов высокоточных ракет у России. Такие выводы содержатся в очередном отчете разведки.

Ведомство проанализировало, как Москва использовала авиацию с момента вторжения в Украину. Там отметили, что в первые дни конфликта у российских сил не получилось ослабить или уничтожить украинские системы ПВО. В результате авиация не могла эффективно поддерживать наземные подразделения, что привело к краху наступления на Киев.

По данным британской разведки, из-за этого активность российских самолетов ограничивалась ударами с использованием ракет воздушного и наземного базирования — чтобы нарушить продвижение подкрепления украинских войск.

Однако эти удары не оказали существенного влияния на конфликт, а российские запасы высокоточных ракет в результате были значительно истощены.