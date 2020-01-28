В Британии ужесточат меры безопасности для «интернета вещей»

Британское правительство подготовило законопроект о регулировании производства устройств для «интернета вещей», направленный на защиту пользователей от кибератак и утечек персональной информации, сообщила канцелярия кабинета министров.

«Новый закон защитит миллионы людей, пользующихся связанными с интернетом домашними приборами и устройствами, от кибератак. Министерство по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту разработало планы, согласно которым все продающиеся в Британии подобные устройства … будут соответствовать трем самым суровым требованиям к безопасности, предъявляемым к области «интернета вещей», — говорится в письменном заявлении замглавы министра по цифровым технологиям Мэтта Уормана. (РИА Новости)