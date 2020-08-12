В Британии рассказали о большем количестве жертв от гриппа, нежели от COVID-19

Значительно больше британцев умерли в июне и июле от гриппа и пневмонии, не связанной с коронавирусом, чем в результате инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом сообщает в среду газета Daily Mail со ссылкой на Национальную статистическую службу Соединенного Королевства (ONS).

По ее данным, только с 19 июня по 31 июля от гриппа и воспаления легких, не связанного с коронавирусной инфекцией, в стране умерли 6 626 человек, а от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, — 2 992. В конце минувшего месяца, согласно статистике, от гриппа умерли почти впятеро больше британцев, чем от коронавирусной инфекции, — 928 и 193 соответственно. В последний раз подобная тенденция, по свидетельству специалистов, была отмечена в марте.

Как сообщалось ранее, почти 30 млн жителей Англии получат право на бесплатную прививку от сезонного гриппа, что позволит Национальной службе здравоохранения (NHS) эффективнее справиться с возможной второй волной распространения новой коронавирусной инфекции. Крупнейшая в британской истории программа по вакцинации населения охватит всех жителей старше 50 лет, детей до 12 лет, медицинских работников и представителей уязвимых групп населения. Ожидается, что массовая вакцинация уменьшит число людей с симптомами гриппа, которые в случае заражения должны будут пройти тестирование на коронавирус.

В то же время количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране вновь начало увеличиваться. Во вторник суточный прирост заразившихся превысил в Великобритании во второй раз с конца июня тысячную отметку, их число увеличилось за сутки на 1 148. Общее количество инфицированных в стране достигло 312 789. Число летальных исходов выросло за сутки на 102, их общее количество в стране теперь составляет 46 628.(ТАСС)