В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялась презентация книги «Карабах — это Азербайджан! Эпопея победы», посвященная 30-летию независимости страны и первой годовщине Победы в Карабахе, сообщает #.

На церемонии ректор БГУ Эльчин Бабаев говорил об исторической Победе над Арменией победоносной азербайджанской армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева. Оратор подчеркнул неоценимую роль азербайджанской молодежи в достижении славной победы.

Эльчин Бабаев сказал, что наша победоносная армия и наш могучий народ написали новую и славную летопись нашей истории, и величайшая мечта нашего великого лидера осуществилась. Эльчин Бабаев, подчеркнув, что фундамент единства народа и власти, легший в основу нашей славной победы, был заложен в годы правления Общенационального лидера Гейдара Алиева, отметил, что самым судьбоносным вопросом, который хотел завершить великий вождь, было освобождение наших родных земель. По словам ректора, наш Президент, с честью исполнивший святую волю отца, вместе с победоносной армией и гордым народом, одержав славную победу в Отечественной войне, навеки возвеличил наш народ, навечно возрадовал дух нашего вождя.

На мероприятии, модератором которого был профессор исторического факультета БГУ Ибрагим Зейналов, выступили депутат Милли Меджлиса, заведующий кафедрой БГУ Анар Искендеров, депутат Милли Меджлиса, профессор БГУ Муса Гасымлы, депутат Милли Меджлиса Нагиф Хамзаев, действительный член НАНА, заведующий кафедрой БГУ Ягуб Махмудов, студент исторического факультета вуза, ветеран Отечественной войны Гюндуз Оруджев.

В книге представлен обзор истории Карабаха с древнейших времен до наших дней, исследовано возникновение нагорно-карабахского конфликта в результате агрессивной политики Армении, Первая карабахская война и ее последствия, неэффективность деятельности Минской группы ОБСЕ.

Отметим, что руководителем проекта издания является профессор БГУ Ибрагим Зейналов, научными руководителями — академик Ягуб Махмудов, профессора Анар Искендеров и Фазаил Ибрагимли.

Книга предназначена для преподавателей истории, политических и международных отношений в вузах, студентов бакалавриата, магистров, исследователей и читателей, интересующихся современной историей Азербайджана.