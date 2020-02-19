В Берлине выступают за расследование ООН положения уйгуров в Китае

Уполномоченный правительства Германии по свободе вероисповедования Маркус Грюбель высказался за то, чтобы Организация Объединенных Наций провела независимое расследование сообщений о репрессиях в Китае в отношении мусульман уйгуров. «Мы не можем мириться с принудительной ассимиляцией уйгуров со стороны китайского правительства», — заявил он в среду, 19 февраля, в интервью DW.

По словам Грюбеля, люди подвергаются арестам из-за своей веры, детей забирают у родителей, а правительство КНР контролирует все сферы жизни. «Достойная жизнь в этих условиях невозможна», — подчеркнул уполномоченный федерального правительства, отметив, что Пекин препятствует проведению независимого расследования.

Председатель Центрального совета мусульман в Германии Айман Мазиек в связи с последними сообщениями о положении уйгуров в Китае заявил в интервью DW о «катастрофе XXI века в области нарушения прав человека». «То, что Китай делает в лагерях с миллионом человек, похоже, прежде всего, на современную машину по эксплуатации рабов», — привел сравнение Айман Мазиек, назвав уйгуров религиозной группой с самым слабым политическим лобби в мире.

«Мне стыдно за человеческий род, за то, что мы — в том числе и мусульмане всего мира — слишком слабы, чтобы что-то противопоставить этим вопиющим нарушениям прав человека», — признал глава Центрального совета мусульман в Германии. (DW)