В Белом доме заявили, что действия Тегерана ставят под сомнение серьезность переговоров

Заявление Ирана о намерении обогащать уран до 60% вызывает вопросы относительно серьезности переговоров по ядерной проблематике. Такую позицию изложила в пятницу на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы серьезно воспринимаем провокационное заявление Ирана о его намерении начать обогащать уран до 60%. Это ставит под сомнение серьезный настрой касательно переговоров [по ядерной проблеме] и подчеркивает необходимость возвращения к обоюдному соблюдению обязательств», — сказала она.

Псаки также отметила, что проходящие в Австрии переговоры по ядерной сделке — это правильный выбор, который поможет дипломатическими средствами решить данный вопрос. «Мы ожидали, что эти переговоры будут сложными и долгими. Мы все еще думаем, что они являются шагом вперед», — добавила она.

Ранее заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что его страна со среды приступает к обогащению урана до 60%. Данное решение было принято в связи с ЧП на ядерном объекте в городе Натанз. Ответственность за произошедшую там аварию власти исламской республики возложили на Израиль. Тегеран охарактеризовал случившееся в Натанзе как диверсию. Правительство США заверило, что не причастно к инциденту. (ТАСС)