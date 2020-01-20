В Белом Доме назвали обвинения против Трампа бессодержательными

Обвинения, выдвинутые в ходе процедуры импичмента против президента США Дональда Трампа «бессодержательны», основаны на весьма расплывчатой концепции, и их следовало отклонить с самого начала. Об этом заявил в понедельник в ходе телеконференции высокопоставленный представитель администрации.

«Я не собираюсь вдаваться в подробности по поводу того, какова будет наша стратегия на процедуре импичмента, но важно подчеркнуть то, что оба пункта обвинения с самого начала следует расценивать как бессодержательные, — подчеркнул он. — Их следовало бы отвергнуть с самого начала. Но вопрос о том, когда мы выдвинем предложение об отклонении этих обвинений, зависит от той стратегии, которой мы будем придерживаться». (ТАСС)

| 2020-01-20T22:34:06+00:00 21 января 2020, 00:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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