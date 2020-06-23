В Белом доме лидером Венесуэлы признают Гуайдо

Американский президент Дональд Трамп продолжает признавать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо президентом страны. Об этом в понедельник, 22 июня, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

«Ничего не изменилось. Он продолжает признавать Хуана Гуайдо лидером Венесуэлы», — отметила она на брифинге в разговоре с журналистами.

Накануне Трамп рассказал, что готов встретиться с действующим президентом Боливарианской республики Николасом Мадуро для того, чтобы обсудить его «мирный уход от власти».