В ряде приграничных районов Беларуси заметили новые передвижения российских и белорусских войск, сообщает УНИАН со ссылкой на Telegram белорусского журналиста, фотографа Антона Мотолько.

«Утром по трассе М-10 в сторону Калинковича двигалась техника с ракетами для зенитных установок С-400 с пометками «V». Кроме того, на трассе М-5 заметили 7 грузовиков с ракетами для «Искандеров». Недалеко от Минска остановился грузовой поезд из БМП-2. БМР-1К, БМП-1КШ. Шла загрузка 120-й отдельной механизированной бригады. В районе Гомеля зафиксировали несколько медицинских ПАЗы», — отметил Мотолько.

По его словам, в 18:00 часов по местному времени в южном направлении от Мозырского района двигались 7 грузовиков.