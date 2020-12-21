В Беларуси в отношении Тихановской и КС возбудили уголовные дела об экстремизме

Генеральная прокуратура Беларуси в понедельник, 21 декабря, возбудила уголовные дела о создании экстремистского формирования в отношении представителей президиума Координационного совета (КС) для передачи власти в стране. Фигурантами являются лидеры белорусских протестов Светлана Тихановская и Мария Колесникова, а также экс-дипломат Павел Латушко, член стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова и «иные лица», сообщило ведомство.

В отношении соучредителя фонда солидарности By_help Алексея Леончика открыто дело о финансировании деятельности экстремистского формирования. Кроме того, Следственный комитет Беларуси по поручению Генпрокуратуры возбудил против членов КС дело о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти, добавили в ведомстве. (DW)