Белорусских лыжниц Светлану Андриюк и Дарью Долидович отстранили от участия в международных соревнованиях в связи подозрениями в поддержке оппозиции. Об этом сообщает агентство Reuters.

Спортсменки заявили, что в декабре Белорусский лыжный союз деактивировал их индивидуальные идентификационные номера, необходимые для участия в соревнованиях. По версии лыжниц, глава белорусского союза Александр Дорохович отдал распоряжение запретить им участвовать в национальных сборах и международных соревнованиях.

По словам Светланы Андриюк, это решение вынудило ее пропустить квалификационные соревнования, которые могли позволить ей получить место на Олимпийских играх в Пекине.

«Они [спортивные чиновники] дословно обвинили меня в том, что я сторонник оппозиции», – рассказала спортсменка. По словам лыжницы, она никогда публично не высказывала свои политические взгляды, которые считает нейтральными. Теперь Андриюк планирует уехать в Польшу, потому что в Беларуси «невозможно жить».

Спортсменка Дарья Долидович связывает свое отстранение с политическими взглядами ее отца – лыжника, семикратного участника Олимпийских игр Сергея Долидовича, который принимал участие в протестах против властей. Reuters пишет, что Сергей Долидович перестал работать в национальном тренировочном центре после того, как на него оказали давление из-за поддержки оппозиции. «Государство больше не может влиять на меня. Это можно сделать только через мою дочь», – заявил лыжник.