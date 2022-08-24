Сегодня при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта, организации Института прикладной математики Бакинского государственного университета в Баку начала работу VIII международная конференция управление и оптимизация с промышленными применениями (COIA-2022).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Традиционно организуемое и трехдневное мероприятие служит полезной площадкой для исследователей и практикантов из разных стран в области управления и оптимизации для обсуждения научных результатов и обмена мнениями.

Серия конференций COIA стартовала в Азербайджане в 2005 году; она в 2005, 2008, 2015, 2018 и 2020 годах проходила в Баку. COIA состоялась в 2011 году в Турции в Билькентском университете, а в 2013 году в Болгарии в Софийском техническом университете. Международное мероприятие проводится в Баку уже в шестой раз.

В связи с пандемией COVID-19 нынешняя конференция проходит в гибридном формате — онлайн и очно. В мероприятии принимают участие известные ученые из 30 стран мира.

Выступивший на открытии конференции заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов сказал, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев считает важными в своей политике науку, образование, подготовку квалифицированных кадров. Вследствие этого производство экспортоориентированной, конкурентоспособной, наукоемкой продукции является одним из основных вопросов устойчивого экономического и политического развития страны.

Заместитель министра добавил, что международная конференция управление и оптимизация с промышленными применениями уже много лет успешно проводится. Престижное мероприятие служит целям подготовки и повышения уровня научно-технических кадров, налаживания международных связей и сотрудничества, проведения совместных научных исследований, обмена опытом.

«Работы конференции были включены в базу данных Web of Science в 2018 и 2020 годах. Именно в те годы азербайджанские ученые заняли первое место среди стран Южного Кавказа по количеству опубликованных ими статей», — заявил Ровшан Рустамов.

Было отмечено, что Азербайджан хочет перейти от экономики, зависящей от природных ресурсов, к экономике, основанной на инновациях. В документе «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию», утвержденном соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева, четко выражена необходимость построения «творческого и инновационного общества». Цифровая трансформация — один из ключевых факторов на пути к творческому и инновационному обществу. Статьи, представленные в ряд секций конференции, также напрямую связаны с цифровыми реализациями.

Заместитель министра выразил уверенность в том, что проводимые на международном мероприятии обсуждения будут способствовать осуществлению цифровой трансформации в стране, ученые будут использовать доклады, которые будут заслушаны на конференции, для проведения научно-прикладной работы в Азербайджане, и окажут поддержку развитие промышленности и экономики.

Затем выступили ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев, академик Российской академии наук, научный руководитель Института океанологии имени П.П. Ширшова Роберт Нигматулин, действительный член Национальной академии наук Азербайджана, генеральный директор Института систем управления Али Аббасов. В выступлениях говорилось о применении научных результатов в промышленности и экономике, аспектах оптимизации и управления, подчеркивалась значимость международной конференции.

Затем мероприятие было продолжено сессиями.

Всего на трехдневной международной конференции будет заслушано 293 доклада. Они будут охватывать такие темы, как «Теория управления», «Оптимизация», «Интеллектуальные системы», «Нечеткое управление», «Сети и телекоммуникации», «Численные и вычислительные методы», «Математическое моделирование и симуляция», «Приложения в промышленности и экономике», «Идентификация», «Применение оптимизационных процедур в физических проблемах».