В Баку осушено загрязненное нефтяными отходами озеро

На территории Международного аэропорта Гейдар Алиев осушено загрязненное нефтяными отходами озеро. За счет установки дренажной системы был снижен уровень двух озер, образовавшихся в результате скопления вод.

Об этом в субботу сказал Trend директор Института землеведения и агрохимии Академии наук Азербайджана Аловсат Гулиев.

По его словам, меры по улучшению состояния окружающей среды на данной территории проведены специалистами института и министерства экологии и природных ресурсов.

«В результате проведенных исследований, разработана обширная методология, в соответствии с которой проведены рекультивация и ремидация земель, создана коллекторно-дренажная система, тем самым улучшено экологическое состояние территории. Экологическая напряженность полностью устранена», — сказал Аловсат Гулиев.

Он добавил, что согласно договору между министерством и Институтом, на территории Йодо-бромного завода в Сураханском районе полностью очищена от нефтяных отходов и озеленена территория площадью 43 гектара. Предложения, подготовленные в направлении улучшения экологической ситуации на остальных 100 гектарах, представлены министерству.