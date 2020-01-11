В Баку осушено загрязненное нефтяными отходами озеро

На территории Международного аэропорта Гейдар Алиев осушено загрязненное нефтяными отходами озеро. За счет установки дренажной системы был снижен уровень двух озер, образовавшихся в результате скопления вод.

Об этом в субботу сказал Trend директор Института землеведения и агрохимии Академии наук Азербайджана Аловсат Гулиев.

По его словам, меры по улучшению состояния окружающей среды на данной территории проведены специалистами института и министерства экологии и природных ресурсов.

«В результате проведенных исследований, разработана обширная методология, в соответствии с которой проведены рекультивация и ремидация земель, создана коллекторно-дренажная система, тем самым улучшено экологическое состояние территории. Экологическая напряженность полностью устранена», — сказал Аловсат Гулиев.

Он добавил, что согласно договору между министерством и Институтом, на территории Йодо-бромного завода в Сураханском районе полностью очищена от нефтяных отходов и озеленена территория площадью 43 гектара. Предложения, подготовленные в направлении улучшения экологической ситуации на остальных 100 гектарах, представлены министерству.

| 2020-01-11T15:13:24+00:00 11 января 2020, 15:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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