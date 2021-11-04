В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльный туман. Пыль принесли воздушные массы с северо-восточного направления.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове концентрация пыли превышает норму в 2.5 раза.

«На основании спутниковых снимков можно судить, что наблюдаемые в воздухе частицы пыли имеют трансграничный характер», — сказала сотрудник Службы Гульнара Аббасова.

По словам Г.Аббасовой, по прогнозам, такая пыльная погода сохранится в течение ближайших двух дней, в зависимости от метеорологических условий.