В Баку и на Абшероне откроются зимние ярмарки

В связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом с 21 декабря в Баку и на Абшероне начнут работать зимние ярмарки.

Об этом сказала журналистам председатель правления ОАО «Аграрные заготовки и снабжение» при министерстве сельского хозяйства Лейла Мамедова, сообщает в среду Trend.

По ее словам, десятидневные ярмарки будут организованы в Ясамальском, Бинагадинском, Наримановском, Сураханском и Абшеронском районах: «Наряду с продажей сельскохозяйственной продукции, здесь запланирована также организация шоу-программ».

| 2019-12-18T14:01:44+00:00 18 декабря 2019, 15:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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